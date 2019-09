di Giuliano Pisciotta

Clima infuocato allo stadio San Francesco prima della gara tra Nocerina e Foggia, valida per la terza giornata nel girone H di Serie D. Si sono verificati incidenti all'esterno dell'impianto, dove le due tifoserie sono venuta a contatto mezz'ora prima dell'inizio del match.



Gli scontri sono durati alcuni minuti e le forze dell'ordine, schierate in tenute antisommossa, hanno impiegato diversi minuti per disperdere i facinorosi. Il bilancio, ancora da verificare, parlerebbe di persone lievemente ferite per entrambe le tifoserie.

