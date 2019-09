Nocerina-Foggia, trasferta libera: numero limitato di biglietti ospiti

di Giuliano Pisciotta

Non ci saranno restrizioni per tifosi del Foggia, in vista della gara esterna con la Nocerina in programma domenica prossima allo stadio San Francesco. Dopo la riunione del Comitato di Analisi sulle Manifestazioni Sportive, è stato stabilito che sarà destinato ai supporters dauni un numero limitato di biglietti, nettamente inferiore alla capienza del settore Ospiti dell'impianto nocerino.



Le prescrizioni riguardano la vendita di biglietti solo previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità, entro le 19 di sabato prossimo. L'elenco degli acquirenti sarà inviato alla Questura di Salerno nella mattinata di domenica, così da poter ulteriormente prevenire eventuali problemi di ordine pubblico. Nel settore Ospiti saranno poi impiegati volontari selezionati dalla società pugliese, che svolgeranno le mansioni di steward per tutto l'arco dell'incontro.



