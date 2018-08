Nocerina, giovedì test al Wojtyla: continua il pressing su Orlando

di Giuliano Pisciotta

Ultimo rodaggio in vista della prima partita ufficiale della stagione 2018-2019. La Nocerina sosterrà giovedì pomeriggio un test amichevole contro la Scafatese dell'ex Antonino Amarante. Sul sintetico del campo Karol Wojtyla di Nocera Superiore - fischio d'inizio fissato alle 16 - il tecnico Gerardo Viscido proverà a disegnare un undici base da opporre domenica prossima alla Turris, nella gara valida per il primo turno di Coppa Italia.



La Nocerina è ancora un cantiere aperto, vista la mancanza in gruppo di qualche altro atleta che possa elevare il tasso di esperienza in campo. In tal senso, la società sta continuando il pressing sull'attaccante Fabio Orlando, ex Salernitana e Paganese. Un tentativo è stato fatto anche con Emanuele Murolo, ex Portici, ma al momento non sembrano esserci spiragli positivi per entrambe le trattative.

