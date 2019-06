Nocerina, idea per la panchina: incontro con il tecnico Di Nola

di Giuliano Pisciotta

Un incontro nei giorni scorsi, presso lo studio dell'avvocato Paolo Maiorino, in pieno centro a Nocera Inferiore. L'allenatore Mario Di Nola potrebbe essere il candidato alla panchina della Nocerina per la stagione 2019-2020. Nei giorni scorsi il trainer ex Angri e Casertana è stato avvistato proprio in via Barbarulo a Nocera, reduce dalla chiacchierata col massimo dirigente dei molossi.



In Serie D, oltre a grigiorossi e rossoblu, ha allenato anche la Turris, Sant'Antonio Abate, Neapolis, Campobasso e Noto. Esperienze dunque importanti, anche in piazze con una certa tradizione, che potrebbero indurre il presidente Paolo Maiorino a offrire un'immediata chance di rilancio a mister Di Nola, pronto a rimettersi in gioco in Serie D, nonostante sia stato già “corteggiato” da diversi club ambiziosi di Eccellenza.

