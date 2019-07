Nocerina, ieri le visite mediche: oggi ultima seduta allo Squitieri

di Giuliano Pisciotta

Si chiude oggi la primissima fase di lavoro precampionato della Nocerina. Il gruppo, tra tesserati e atleti in prova, ha superato quota 30 calciatori e potrebbe gradualmente essere sfoltito, fino alla costituzione della rosa definitiva che sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie D 2019-2020.



In attesa di verdetto da parte del tecnico Di Costanzo (nella foto ufficiale, insieme al presidente Maiorino) ci sono in particolare il portiere Giuseppe Zotti (cresciuto nel vivaio del Benevento prima di scendere nei campionati dilettantistici), l'esterno offensivo belga-congolese Ike Crine e l'attaccante Gerardo Carrafiello, classe 1999, reduce da due campionati di Serie D con le maglie di Portici e Rieti dopo l'esperienza con la Primavera della Salernitana.



Ieri tutti gli atleti hanno completato l'iter delle visite mediche con la supervisione del dottor Augusto D'Aniello, per anni responsabile medico del club rossonero.

