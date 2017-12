Nocerina, l'infermeria si svuota e si fanno largo i nuovi «baby»

di Giuliano Pisciotta

Ultimi giorni dell'anno ricchi di notizie positive per la Nocerina. La bufera scatenata al termine del match di Coppa Italia perso ai rigori contro il Cerignola, infatti, sembra essere passata dopo la pausa natalizia. E la quiete dopo la tempesta restituisce al tecnico Morgia anche tre elementi di sicura importanza per il prosieguo della stagione.



In retroguardia, Mautone attende l'esito dell'ecografia di controllo, ma il problema muscolare accusato nelle ultime settimane del girone d'andato sembra essere superato. Al punto che il centrale di Torre Annunziata dovrebbe essere pienamente disponibile per la prima del girone di ritorno, contro la Vibonese. Dovrebbe esserci pure l'esterno under Vanacore, che ha completato il percorso di riatletizzazione dopo l'intervento al menisco e offrirà a mister Morgia un'importantissima alternativa nel novero dei giovani in età di Lega. Una settimana in più dovrebbe invece trascorrere prima di rivedere in gruppo l'altro difensore centrale Schettino, operato a un ginocchio, ma pronto a rimettersi a disposizione dei compagni, verosimilmente dalla seconda di ritorno.



Il pacchetto under si arricchisce di due nuovi talenti, entrambi classe 2000, che sembrano aver pienamente convinto il tecnico dei molossi. Il centrocampista nocerino Alfonso Imperato, già tesserato prima della pausa natalizia, farà stabilmente parte della prima squadra, consentendo a mister Morgia di optare anche per un centrocampo a 3, con l'under piazzato appunto nella linea mediana. Valida alternativa giovane pure in prima linea, con l'imminente tesseramento di Antonio Illiano, esterno mancino cresciuto nel vivaio dell'Udinese, che nella prima parte della stagione in corso non ha trovato molto spazio all'Afragolese, “chiuso” dagli esperti Manzo, Del Sorbo, Incoronato e dall'acquisto dicembrino Carfora.

