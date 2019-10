Nocerina, inizia l'era Cavallaro: il club ingaggia anche D'Anna

di Giuliano Pisciotta

Inizia ufficialmente l'era Cavallaro alla Nocerina. L'ex capitano rossonero assume il comando della squadra, dopo l'esonero dell'ormai ex tecnico Nello Di Costanzo. Nella tarda serata di ieri la doppia mossa, con la conferma delle indiscrezioni circolate già nei giorni scorsi. In attesa di abilitazione federale, il nuovo allenatore sarà affiancato in panchina da Marcello Esposito, ex difensore rossonero che aveva guidato negli anni scorsi la Juniores della Nocerina.



Un'altra novità riguarda l'organico a disposizione del nuovo tecnico. La società ha infatti ufficializzato il tesseramento di Emanuele D'Anna, esperto difensore che vanta un importante curriculum nel calcio professistico, impreziosito dalla parentesi in Serie A con la maglia del Chievo Verona. Per D'Anna, classe 1982, si tratta della seconda esperienza in Serie D dopo aver indossato nella scorsa stagione la casacca del Nola.

