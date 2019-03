Nocerina, inizia il Chiancone-ter: si svuota l'infermeria rossonera

di Giuliano Pisciotta

E' iniziata ufficialmente oggi la terza avventura di Roberto Chiancone da allenatore della Nocerina. Il trainer salernitano, fino a ieri direttore tecnico dei molossi, ha preso definitivamente il posto di Gerardo Viscido, che si è dimesso mercoledì, al termine del recupero di campionato contro il Troina.



Chiancone ha guidato i suoi in una seduta pomeridiana sul sintetico del Pasquale Novi, in vista della trasferta contro il Rotonda. A dispetto della classifica deficitaria, la formazione lucana vanta in rosa calciatori di spessore ed è dunque cliente tutt'altro che semplice da affrontare.



L'infermeria rossonera si avvia a svuotarsi definitivamente. Il solo attaccante Riccio è infatti rimasto fermo ai box, mentre il portiere Feola ha svolto una seduta differenziata. Pienamente recuperati, invece, il jolly di centrocampo Odierna, la mezzapunta Ruggiero e il difensore Iodice: quest'ultimo è in ballottaggio con Ansalone per una maglia da titolare, vista la squalifica del capitano Caso.

