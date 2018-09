Nocerina, Iovino alle istituzioni: «Situazione economica disastrosa»

di Giuliano Pisciotta

Una lettera aperta rivolta alle Amministrazioni comunali delle due Nocera. L’ha scritta il legale rappresentante del club molosso Bruno Iovino, non solo per ribadire «in considerazione della fattiva collaborazione istituzionale istituita con l’Amministrazione», i tasselli sistemati nel corso degli ultimi due convulsi mesi, ma soprattutto per rivolgere un preciso appello alle forze istituzionali. «A oggi abbiamo affrontato e superato, con grande spirito sportivo e notevoli difficoltà e sacrifici, tutte le problematiche per la partecipazione al campionato: iscrizione, fideiussione, sistemazione e rifacimento del manto erboso dello stadio San Francesco, tesseramento calciatori e tecnici, sottoscrizione di una convenzione con la Caserma militare “Libroia” per l’utilizzo del campo sportivo interno, iscrizione al registro nazionale del CONI per le associazioni sportive dilettantistiche, visite mediche ai tesserati e realizzazione squadra calcio a cinque under 19. Stiamo provvedendo, inoltre, a regolarizzare, nei termini stabiliti dalle normative fiscali vigenti, il modello UNICO 2018, il modello IRAP 2018 e il modello 770/2018, onde evitare nostre omissioni per mancata presentazione dell’adeguata documentazione nei termini previsti».



Quindi la prospettazione delle condizioni in cui versano le casse del club. «La situazione economica attuale è preoccupante, quasi disastrosa. Il nostro budget previsionale relativo a una spesa prevista tra 250 e i 280mila euro è stato rispettato, realizzando una squadra tecnicamente attrezzata per raggiungere l’obiettivo prefissato, ovvero il mantenimento della categoria. Alla luce di quanto innanzi descritto, certo della vostra sensibilità politica e istituzionale – e anche in qualità di tifosi molossi – Vi esorto a un incontro per programmare una sinergia istituzionale, con tutte le forze politiche e imprenditoriali delle due città di Nocera, per fornire aiuto concreto alla Nocerina, al fine di evitare che una piazza così gloriosa scompaia indecorosamente dal panorama calcistico nazionale, dopo quasi 110 anni di storia».



Da ultima, una secca smentita. «In riferimento a spiacevoli accuse che continuano a essermi mosse – conclude Iovino – ci tengo, per l’ennesima volta, a precisare che alle mie spalle non vi è alcuna cordata imprenditoriale, né legata ai vecchi soci, né a presunti nuovi ingressi in società».

© RIPRODUZIONE RISERVATA