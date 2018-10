Nocerina, Iovino verso le dimissioni: chiarimenti club nelle prossime ore

di Giuliano Pisciotta

Nemmeno il tempo di gioire per la prima vittoria in campionato. Si addensano nuvole nerissimo sul futuro della Nocerina 1910. Nelle ultime ore sono circolate voci relative a possibili dimissioni di Bruno Iovino, responsabile del sodalizio rossonero. La decisione potrebbe arrivare già nelle prossime ore, sebbene la società abbia provveduto questa mattina a diramare un comunicato di parziale “frenata” rispetto ai rumors.



Alla base della scelta ci sarebbe la situazione economica del club, che nei prossimi giorni avrebbe da risolvere alcune pendenze economiche per cifre abbastanza considerevoli. La disaffezione della piazza e il totale disinteresse dell'imprenditoria locale, con conseguente “aridità” delle casse societarie, potrebbero dunque indurre Iovino a desistere dall'impresa di tenere in vita il club dopo le varie vicissitudini estive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA