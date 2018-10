Nocerina, ipotesi Pappacena per garantire un futuro al club

di Giuliano Pisciotta

Aniello Pappacena avanza la propria seria candidatura al ruolo di nuovo patron della Nocerina. L'imprenditore che in passato aveva portato la Sarnese alle soglie della Serie C, a quanto pare, potrebbe rilevare le sorti del club rossonero già dalla prossima settimana.



Pappacena era già stato coinvolto nelle sorti della Nocerina oltre 10 anni fa, in un ruolo dirigenziale, col figlio Carmelo nella rosa della prima squadra rossonera. L'imprenditore di Sarno è in contatto con Bruno Iovino da diversi giorni per conoscere l'esatta situazione delle casse societarie del club, con annesse pendenze nei confronti di ex tesserati e fisco.



In serata, la Nocerina ha comunicato che un ulteriore incontro - verosimilmente quello decisivo - tra Iovino e Pappacena sarà fissato per lunedì prossimo, così da non minare la serenità della squadra, in vista della delicata sfida casalinga con la Palmese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA