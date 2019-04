Nocerina ko di misura col Messina: De Feo limita i danni nella ripresa

di Giuliano Pisciotta

A salvezza ormai raggiunta, la Nocerina riassapora l'amaro della sconfitta dopo tre risultati utili di fila. Senza i propri tifosi al seguito e soprattutto con le pesanti assenze di Ruggiero e Cardone, i rossoneri lasciano strada al Messina. Punteggio finale di 2-1 per i peloritani, che piazzano il micidiale uno-due nel primo quarto d'ora del primo tempo.



Vantaggio fortunoso dopo soli 3': un rinvio di Ferrante partito da ben oltre la linea mediana, si trasforma in un beffardo gol per il Messina, col portiere ospite Novelli ingannato da un rimbalzo. Il raddoppio al 12', con Arcidiacono pronto a ribadire in rete in spaccata su cross basso di Catalano.



I padroni di casa - freschi di cambio in panca col ritorno di mister Infantino in luogo di Biagioni -, potrebbero triplicare in più di un'occasione, ma Novelli si fa perdonare l'iniziale disattenzione, trovando pure nel palo un prezioso alleato per evitare il tris.



Ad inizio ripresa la Nocerina accorcia le distanze con De Feo (nella foto), opportunista nel ribadire in gol la respinta dell'estremo Meo sull'iniziale conclusione di Giorgio. Nel prosieguo del match, ancora Novelli ci mette i guantoni sulle iniziative dei peloritani, evitando un passivo più pesante. Termina dunque 2-1, col Messina che allunga il gap sulla zona playout e la Nocerina che può dormire sonni tranquilli nonostante il ko.



Giovedì per i molossi il turno interno infrasettimanale contro la Cittanovese, che potrebbe alimentare addirittura qualche speranza di playoff per i ragazzi di mister Chiancone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA