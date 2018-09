Nocerina ko nel test odierno: molossi sconfitti dall'Ottaviano

di Giuliano Pisciotta

Una doppietta di Giorgio non basta alla Nocerina per evitare la sconfitta nell'amichevole infrasettimanale disputata contro la Virtus Ottaviano, fanalino di coda del girone A di Eccellenza campana. I vesuviani si sono infatti imposti col punteggio di 3-2, con in evidenza l'attaccante Luca D'Urso, anch'egli autore di una doppietta. In casa rossonera, nel corso del test disputato su tre frazioni di gioco, mister Viscido ha dovuto ancora fare a meno del difensore Montuori e del centrocampista centrale Pecora, bloccato da un risentimento a un polpaccio durante la gara con l'Acireale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA