Nocerina, la grana vertenze: incontro a Roma con l'Aic

di Giuliano Pisciotta

Un tentativo volto a evitare che la Nocerina venga messa in liquidazione. Il dirigente Bruno Iovino ha incontrato l'avvocato Federico Schiavoni dell'Associazione Italiana Calciatori, in rappresentanza dei sedici ex atleti rossoneri che vantano crediti dal club relativamente alla scorsa stagione. All'incontro era presente anche l'avvocato Paolo Maiorino, per conto dell'imprenditore Aniello Pappacena, interessato a rilevare le sorti della Nocerina.



L'incontro è servito a proporre al rappresentante dell'Aic una transazione con i singoli calciatori, venendo incontro contemporaneamente agli interessi degli atleti e dello stesso club che, in caso di mancato accordo con tutti gli atleti, rischierebbe la messa in liquidazione.



L'avvocato dell'AssoCalciatori ha preso tempo per esporre la proposta agli ex molossi, contando di avere una risposta definitiva entro metà della prossima settimana.

