Nocerina, Lava ancora a segno: pari nel test con l'Equipe Campania

di Giuliano Pisciotta

Pareggio a suon di gol per la Nocerina nel test infrasettimanale contro gli svincolati dell'AIC Equipe Campania. Punteggio finale di 2-2, con due gol per tempo, nell'amichevole disputata al campo sportivo Aurora di Poggiomarino. In vantaggio nel primo tempo la Nocerina con Poziello, rete riequilibrata da Letizia.



Nella ripresa è stato Illiano, ex rossonero, a firmare il momentaneo 2-1 per gli svincolati, con pareggio definitivo realizzato dal centravanti Lava, in rete già alla prima giornata di campionato contro il Grumentum.



Nella prima frazione il tecnico Di Costanzo ha sensibilmente modificato la formazione rispetto a quella vista in campo domenica scorsa dal 1'. Nel 4-2-3-1 hanno trovato subito spazio Silvestro, De Siena, Pisani e Corcione. Nella ripresa, tra gli altri, è subentrato anche Tshibamba, che attende novità burocratiche per potersi mettere a disposizione del tecnico magari già dalla gara di domenica prossima contro il Brindisi.

