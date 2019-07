Nocerina a lavoro con 29 calciatori: società a caccia di un centravanti

di Giuliano Pisciotta

Primissimi giorni di lavoro con 29 atleti alle dipendenze di Nello Di Costanzo. Sul rinnovato manto sintetico del Felice Squitieri di Sarno, la Nocerina ha iniziato ieri la fase precampionato. Meno di 20 i calciatori ufficialmente tesserati, in gran parte under e con solo due ultra-trentenni in gruppo, il difensore Mannone e il centrocampista Poziello.



La società, budget permettendo, è alla ricerca di un centravanti per completare la spina dorsale della squadra, quell'asse centrale in cui iniettare una gran bella dose di esperienza per poter guidare al meglio il resto del gruppo. Pista impraticabile quella che porta a Iadaresta, “colosso” scuola Napoli reduce dall'ennesima stagione in doppia cifra in Serie D, con le maglie di Latina e Bari.



Difficile pure la pista che porta a Mattia Gallon, classe 1992, reduce da 3 vittorie del campionato di Serie D nelle ultime 4 stagioni con le maglie di Siracusa, Sicula Leonzio e Picerno. Sfumata anche la possibilità di riconfermare Fabio Orlando, prossimo ad accasarsi alla Gelbison.

