Nocerina, le scelte per il futuro: spunta un nuovo nome per il club

di Giuliano Pisciotta

Giovanni Lombardi, ma non solo. L'Asd Nocerina 1910 potrebbe presto conoscere la sua prima svolta societaria dopo la rifondazione avvenuta tre anni fa, con la ripartenza dal campionato di Eccellenza girone B. In questa settimana, gli incartamenti contabili del club saranno consegnati nelle mani del dottor Enzo Fogliamanzillo, incaricato dai soci dimissionari di traghettare un passaggio di consegne con nuovi proprietari ritenuti affidabili.



Negli ultimi giorni si sarebbero infittiti i contatti con Corrado Del Giudice, imprenditore di origini casertane ma da tempo residente in Puglia, che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Potenza e del Madre Pietra Daunia. Nel recente passato aveva anche approcciato con Imperia, Rimini, Fano, Mantova e Nardò, prima di avviare, la scorsa estate, una trattativa per rilevare le sorti della Turris dalle mani dell'ex patron Giuseppe Giugliano.



Del Giudice sarebbe accompagnato nella possibile nuova avventura alla Nocerina da altri imprenditori, mantenendo però la maggioranza delle quote del club, così come prospettato qualche anno fa, in sede di trattativa per assumere il controllo del Rimini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA