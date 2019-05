Nocerina-Marsala, ultima partita all'insegna delle infermerie piene

di Giuliano Pisciotta

Nocerina e Marsala approcciano all'ultima giornata di regular season con una lunga lista di indisponibili. Saranno infatti cinque gli assenti tra le file dei molossi e addirittura dieci - tra squalificati e infortunati - nella formazione siciliana.



Il match in programma domani pomeriggio al Pasquale Novi di Angri non propone interessi di classifica, a meno di un approdo in "carovana" al quinto posto, a quota 47 punti, possibile sulla carta solo in caso di sconfitta del Portici con la Turris nell'anticipo di questa sera. Il Marsala è già aritmeticamente terzo in classifica e non baderà più di tanto alle numerose assenze.



Possibile dunque un po' di turnover su ambo i versanti, con un po' di spazio per calciatori che non ne hanno trovato tanto nel corso della stagione. In casa Nocerina, Chiancone rinuncerà al portiere Novelli, ai difensori Ansalone e Iodice, oltre agli under Petillo e Vatiero.



