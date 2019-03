Nocerina, match point salvezza: con la Sancataldese senza Feola

di Giuliano Pisciotta

Un'assenza pesante in casa Nocerina, in vista del match-point salvezza di domani contro la Sancataldese. Il tecnico Viscido dovrà infatti fare a meno dell'estremo difensore Feola, alle prese con un infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box nei giorni scorsi. Spazio dunque a Novelli con la maglia numero, col baby Ruocco convocato come dodicesimo.



Due le possibili varianti per quanto concerne la formazione di partenza, entrambe condizionate dalla collocazione iniziale dell'under classe 1998. Maggiori le chance di vedere Iodice titolare da quinto a destra di centrocampo, con Orlando in prima linea accanto al centravanti; con questa ipotesi, Odierna si accomoderebbe inizialmente in panchina.



L'alternativa vedrebbe Giorgio titolare in attacco, con Orlando inizialmente tra i rincalzi e Odierna a presidiare la fascia destra. Prevedibile, invece, il resto dell'undici di partenza, con la conferma in blocco del trittico difensivo composto da Vuolo, Caso e Salto; in mediana, Pecora in cabina di regia, con Ruggiero mezz'ala con licenza di "offendere".



Qui di seguito l'elenco completo dei convocati rossoneri.

PORTIERI: Novelli, Ruocco

DIFENSORI: Ansalone, Caso, Iodice, Montuori, Salto, Tipaldi, Vuolo;

CENTROCAMPISTI: Cardone, Coulibaly, De Feo, Di Crosta, Ferraioli, Festa, Odierna, Pecora, Ruggiero, Vatiero;

ATTACCANTI: Capaccio, Giorgio, Orlando, Simonetti

