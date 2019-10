Nocerina, mediana incerottata: a Sorrento con il lutto al braccio

di Giuliano Pisciotta

Centrocampo incerottato per la Nocerina che scenderà domani in campo allo stadio Italia contro il Sorrento. Il tecnico Di Costanzo non potrà infatti disporre di Landri e Di Lollo, entrambi bloccati da problemi fisici: il baby ex Cavese era già rimasto in tribuna domenica scorsa contro il Bitonto, per un fastidio a una caviglia; per Di Lollo, invece, toccherà valutare l'entità dei tempi di recupero dopo l'infortunio rimediato proprio contro i neroverdi pugliesi.



Sono solo quattro i centrocampisti di ruolo convocati per domani: Carrotta, Corcione e Mincione, oltre al trequartista Poziello. La duplice mancanza in mediana e i pessimi riscontri in chiave tattica visti con il Bitonto, potrebbero indurre Di Costanzo a tornare al 4-2-3-1 visto nelle primissime uscite, con Sorgente favorito nel ruolo di terminale offensivo a dispetto di Lava e soprattutto Tshibamba, che non hanno convinto appieno nelle ultime gare.



Intanto la Nocerina ha ottenuto di poter scendere in campo con il lutto al braccio, in memoria di due tifosi scomparsi nei giorni scorsi: il giovane Giuseppe Cavaliere, vittima di un tragico incidente stradale e Vincenzo Tortora, scomparso per le conseguenze di una grave malattia.





