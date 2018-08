Nocerina, mercoledì nuovo test contro il Castel San Giorgio

di Giuliano Pisciotta

Continuano i test amichevoli della Nocerina, in vista dell'inizio della stagione agonistica ufficiale. Dopo la sconfitta rimediata al San Michele di Gragnano, i molossi di Gerardo Viscido renderanno visita al Castel San Giorgio, formazione che si candida a un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza girone B. L'appuntamento è fissato per mercoledì 22 agosto prossimo, alle 16.30, allo stadio Domenico Sessa.



Intanto, nelle prossime ore la società rossonera potrebbe ufficializzare il tesseramento del centravanti Felice Simonetti, classe 1994, per il quale si tratterebbe di un ritorno alla Nocerina dopo l'esperienza nel settore giovanile e in Lega Pro collezionata tra il 2012 e il 2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA