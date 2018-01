Nocerina, Morgia piazza Alvino dietro le punte

di Giuliano Pisciotta

Nocerina in restyling tattico per la trasferta di Vibo Valentia. Le prove fatte durante le festività natalizie saranno sottoposte a verifica domani allo stadio “Luigi Razza” contro la Vibonese. Molossi in campo col 3-4-1-2, così come già visto nel test-match di fine 2017 contro l'Alfaterna. Sarà Alvino (nella foto) l'uomo incaricato di agire tra le linee di centrocampo e attacco, alle spalle del duo Cavallaro-Russo. Giacinti favorito rispetto a Bartoccini per una delle due maglie da interno di mediana, accanto a Cecchi.



Le assenze dei vari Mautone, Schettino, Vanacore, Barcellona e Ragone porteranno a scelte praticamente obbligate per tutte le altre maglie da titolare. Davanti a Gomis ci saranno Matino, Manzo e Lomasto, mentre le corsie esterne di centrocampo saranno presidiate da Vitolo e Accardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA