Nocerina: multa e squalifiche, risanate le ultime due vertenze

di Giuliano Pisciotta

Il giudice sportivo ha comminato alla Nocerina un'ammenda di 800 euro per l'accensione di un fumogeno, ma soprattutto per il lancio in campo di alcune bottigliette "mignon" del classico liquore al caffè venduto negli stadi.



Stop disciplinare per una giornata - per cumulo di ammonizioni - per il fantasista Ruggiero (nella foto) e il centrocampista Cardone, rispettivamente assistman e goleador nella vittoriosa gara interna di domenica scorsa contro il Bari. Mister Chiancone, che dovrà scontare contro il Messina il suo secondo turno di squalifica, recupererà in mediana l'esperto Pecora, di rientro da stop disciplinare.



Sul piano societario, il club ha risolto anche le ultime due vertenze giunte in ordine di tempo, ripianando la situazione debitoria con l'ex allenatore Antonino Amarante e con l'ex preparatore atletico Lucio Florio.





