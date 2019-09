Nocerina a Nardò senza i tifosi: esordio rinviato per Tshibamba

di Giuliano Pisciotta

La Questura di Lecce ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la gara Nardò-Nocerina ai residenti nella provincia di Salerno. Ragioni di ordine pubblico hanno portato al provvedimento, verosimilmente alla luce dei fatti violenti che hanno macchiato la disputa di Nocerina-Foggia di domenica scorsa.



La squadra rossonera prosegue intanto negli allenamenti. Sarà ulteriormente rinviato l'esordio del centravanti Tshibamba tra le file dei molossi. Dopo la panchina di domenica scorsa, l'attaccante di origine congolese non dovrebbe rientrare nella lista dei convocati per domenica: ieri è infatti tornato in Olanda per la nascita di sua figlia.



Di Costanzo ritroverà il terzino destro Matrone, di rientro da squalifica, ma perderà per la stessa ragione l'interno di centrocampo Carrotta, con Landri pronto a ritrovare una maglia da titolare. Da valutare le condizioni di Festa e Silvestro, mentre resta ancora ai box Stellato.

