Nocerina, non basta super-Ruggiero: pari con due regali alla Sancataldese

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina getta alle ortiche il match point salvezza contro la Sancataldese. Tre volte in vantaggio, i molossi sbagliano un calcio di rigore e si fanno raggiungere con due regali alla formazione siciliana. Un rilancio difensivo errato e un incredibile liscio di testa di Caso concedono agli ospiti le reti del parziale 2-2 e del definitivo 3-3, che lasciano non poco amaro in bocca ai supporters rossoneri assiepati sulla tribuna del Pasquale Novi.



Eppure la Nocerina sembrava aver approcciato col piglio giusto all'incontro, trovando il vantaggio con un gol di Odierna, al termine di una pregevolissima azione corsale sul fronte destro dell'attacco. Dopo un rigore abbastanza discutibile concesso alla Sancataldese, i ragazzi di Viscido hanno l'occasione di ripassare avanti, ma Pecora fallisce un penalty.



Prima dell'intervallo è Ruggiero a riportare avanti la Nocerina, con un colpo dal suo solito repertorio di calci di punizione. Nella ripresa non manca vivacità. El Hadj è fortunato e freddo nel trasformare in gol un rinvio errato dei rossoneri, che impiegano un po' a ritrovarsi e ripassano al 70' con Ruggiero su rigore.



La Sancataldese c'è e reclama per un "gol fantasma" ancora di El Hadj, con l'intervento del portiere Novelli che dà la sensazione di essere ben al di là della linea di porta. Il pari comunque arriva ugualmente: Montalbano gira al centyro un cross innocuo, Caso salta a vuoto e manda fuori tempo compagni e avversari, lasciando che la sfera finisca lemme lemme nel sacco per il definitivo 3-3.

