Nocerina, ottimismo «boomerang»: addio anticipato per Joel Tshibamba

di Giuliano Pisciotta

Un ottimismo inatteso. Per certi versi ingiustificato. Quello del presidente Paolo Maiorino che, dopo il successo di misura sulla Gelbison, ha tolto il freno a mano innestato in tutte le precedenti conferenze stampa, lanciando la sua Nocerina verso «obiettivi maggiori rispetto alla salvezza».



Di punto in bianco, dunque, per il massimo dirigente rossonero la squadra, allestita in netto ritardo rispetto alle altre compagini di categoria, avrebbe completato il rodaggio in 7 giornate e sarebbe pronta a lanciarsi a caccia della zona play-off. Utopia? Eccesso di entusiasmo?



Di qualunque cosa si tratti, potrebbe rivelarsi un boomerang pericoloso per la squadra e per il tecnico Di Costanzo. Pericoloso in termini di pressioni piovute improvvisamente addosso a una squadra che, dal primo momento, sa di dover sudare le proverbiali sette camicie per poter conquistare la salvezza, magari senza passare per i playout.



Intanto, è già terminata l'avventura in rossonero del centravanti Joel Tshibamba. La sua parentesi alla Nocerina, durata pochissime partite, consta di un calcio di rigore fallito con gol sulla respinta, un lungo periodo di attesa per il transfer internazionale, qualche infortunio e prestazioni sicuramente sotto la sufficienza.



Una pedina in meno dal punto di vista numerico, ma niente di trascendentale sul piano tecnico per quanto visto in campo; almeno non all'altezza delle presenze in Champions League collezionate in passato dall'ormai ex centravanti della Nocerina.

