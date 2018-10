Nocerina-Palmese: al via la prevendita dei tagliandi

di Giuliano Pisciotta

E' scattata la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Nocerina-Palmese, in programma domenica 14 ottobre allo stadio "San Francesco" di Nocera Inferiore. Gara tra due compagini che hanno seriamente rischiato di non iscriversi al campionato in corso, dunque destinate a lottare fino alla fine per ottenere la salvezza.



Il costo dei tagliandi per la Tribuna Centrale è di 20 euro, per la Tribuna Laterale è di 15 euro e della Curva è di 7 euro. Previsti tagliandi ridotti per le donne e i ragazzi dai 13 ai 17 anni, per tutti i settori. Le prevendite sono attive nei due punti Futuransa di Nocera Inferiore e Superiore.



Domenica mattina, vista la chiusura dei botteghini dello stadio per ragioni di ordine pubblico, sarà possibile acquistare i biglietti per la partita, a partire dalle ore 13, al bar Bristot, di fronte all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA