Nocerina, panchina a Di Costanzo: ora l'iter per l'iscrizione in Serie D

di Giuliano Pisciotta

Nello Di Costanzo è il nuovo allenatore della Nocerina. Il tecnico di Acerra era stato contattato già da diverse settimane dal presidente Paolo Maiorino e sta già lavorando per costruire il gruppo che parteciperà al prossimo campionato di Serie D.



In proposito, la società ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al torneo 2019-2020 e resta in attesa degli esiti di una richiesta di fusione con una scuola calcio locale, che porterà a una leggera modifica nella denominazione, ma soprattutto allo svincolo d'ufficio di tutti i calciatori attualmente tesserati per il club rossonero.

