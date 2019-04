Nocerina, pari in bianco al Novi: la Cittanovese sfiora il blitz

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina non va oltre lo 0-0 interno contro la Cittanovese. Ai punti i calabresi meriterebbero forse qualcosina in più, ma a differenza della debacle del girone d'andata, i molossi tengono meglio in fase difensiva, rimediando un pareggio che di fatto sancisce la matematica salvezza in Serie D.



Gli ospiti creano qualcosina in più dalle parti di Novelli, a dispetto di una Nocerina che evidenzia polveri bagnate in prima linea, con Orlando, Giorgio e pure con Ruggiero, mai efficace sui calci piazzati e su qualche incursione in zona tiro.



Sarebbe stata una partita con in palio punti playoff, ma al Pasquale Novi di Angri viene fuori un confronto di fine stagione, condito da emozioni col contagocce. Per la Cittanovese, comunque, le porte dei playoff sono ancora aperte, con 180 minuti a disposizione.



I molossi dovranno ora chiudere con onore il torneo, rendendo visita nel prossimo turno a una Turris con la testa già alla post-season e soprattutto alla questione ripescaggio, prima dell'ultimo turno interno con il Marsala.

