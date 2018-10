Nocerina: Pecora disponibile in ballottaggio con Ruggiero

di Giuliano Pisciotta

Squadra che vince non si cambia. Il motto potrebbe valere anche per una Nocerina che si appresta al match esterno col Castrovillari, provando a tenere lontanissimi i pensieri negativi relativi alla situazione societaria. Mister Viscido recupera il centrocampista Pecora che, da buon capitano rassicura tutti in merito alle intenzioni dei suoi compagni: «Nessuno lascerà la Nocerina; la nostra speranza è che il direttore Iovino ci ripensi e resti in carica».



L'esperto calciatore ex Gelbison potrebbe tornare tra i titolari ma, a quanto pare, il trainer dei molossi comunicherà solo domani mattina, nell'immediata vigilia della gara del "Mimmo Rende", la scelta del suo starting eleven. Col capitano in campo dal 1', Ruggiero potrebbe tornare in panca; la sorpresa riguarderebbe invece un avanzamento dello stesso Ruggiero a far da "satellite" in orbita intorno al centravanti Simonetti.



Oltre al lungodegente Montuori, a Castrovillari mancheranno lo squalificato Cioffi - sconterà il primo dei tre turni di squalifica - e l'infortunato Coulibaly, sostituito sulla corsia di sinistra da un Festa apparso in grande spolvero contro il Città di Messina.



Intanto, la società ha ufficializzato il tesseramento di Gabriele Iodice, difensore classe 1998 che si stava allenando già da diversi giorni con la Nocerina.

