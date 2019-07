Nocerina: Poziello in cabina di regia e Russo al centro della retroguardia

di Giuliano Pisciotta

Colpo di qualità per il centrocampo della Nocerina. I rossoneri hanno perfezionato l'accordo con Raffaele Poziello (nella foto), classe 1988, reduce dalla doppia parentesi di Gragnano e Pomigliano nella scorsa stagione. Parentesi tra i “pro” con le maglie di Giugliano, Avellino, Valenzana, Martina e Scafatese, poi un'intera carriera trascorsa in Serie D con Sibilla Bacoli, Potenza, Isola Liri, Termoli, Vultur Rionero, Manfredonia e Frattese, oltre ai già citati club Gragnano e Pomigliano.



Per quanto riguarda la retroguardia, pronto l'accordo con Genny Russo, classe 1995, che nella scorsa annata ha indossato le casacche di Messina e Vastese in Serie D. Cresciuto nel vivaio del Napoli, il difensore vanta anche numerose presenze tra i professionisti, tra le file di Messina, Akragas e Bisceglie dal 2015 al 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA