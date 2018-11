Nocerina, prevendita per Roccella: Viscido verso la conferma ​del 3-5-2

di Giuliano Pisciotta

Prevendita attraverso il circuito elettronico Postoriservato.it per i tifosi della Nocerina che seguiranno la squadra a Roccella Jonica. I supporters rossoneri potranno acquistare i biglietti, al costo di 11 euro, presso lo Splendor Cafè di via Cucci a Nocera Inferiore. La prevendita si chiuderà domani, sabato 10 novembre, alle 20.



Intanto, mister Viscido sembra orientato a non modificare la formazione per il match in programma allo stadio Ninetto Muscolo. Almeno queste sono le indicazioni emerse nel test in famiglia di metà settimana. Una conferma del 3-5-2, con Festa e Odierna e presidiare le corsie esterne di centrocampo, Giorgio e Simonetti a far coppia in prima linea. Proprio i due attaccanti sono stati protagonisti della partitina, andando in rete insieme a Orlando, Riccio e Di Perna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA