Nocerina: primo rinforzo esperto. Cresce la pattuglia degli under

di Giuliano Pisciotta

Primo rinforzo d'esperienza in arrivo alla Nocerina. Il club del presidente Maiorino sarebbe pronto a ufficializzare il tesseramento di Francesco Campanella (nella foto), centrale difensivo salernitano classe 1989. Dopo aver esordito in Serie B con la maglia dell'Avellino nel 2007-08, l'atleta è passato alla Sampdoria, prima di indossare la casacca dell'Aversa Normanna in Serie C2 per quattro annate di fila. In seguito, tanta Serie D tra le file di San Cesareo, Marcianise, Cavese, Potenza, Olympia Agnonese, Vastese e Sff Atletico.



Si rimpingua intanto la pattuglia degli under a disposizione del tecnico Nello Di Costanzo. Per la corsia sinistra difensiva, è stato tesserato Andrea De Siena, classe 2001, reduce dalle esperienze nei settori giovanili di Casertana e Benevento. Ufficiale anche l'approdo in rossonero di Carmine Senatore, centrocampista offensivo classe 2000 proveniente dalla Battipagliese.



Tra gli atleti confermati dalla passata stagione, dopo l'esterno Simone Festa dovrebbe essere ora il turno del motorino di centrocampo Antonio Cardone ('99) e del più esperto jolly Dario Odierna, due degli atleti rossoneri col più alto rendimento nello scorso campionato di Serie D.

