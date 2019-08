Nocerina: primo test da amarcord, nuovo partner per il settore giovanile

di Giuliano Pisciotta

Un'amichevole che rievoca un avvincente testa a testa in campionato. Stagione 1992-1993, Nocerina e Grotta si giocano punto a punto la promozione diretta in Serie D, fino ad arrivare allo spareggio finale, disputato allo stadio San Paolo.



Davanti a 10mila tifosi molossi, il centravanti rossonero Sauro Magni regala ai rossoneri, con un impetuoso stacco di testa, l'approdo a quello che all'epoca si chiamava Campionato Nazionale Dilettanti. Il 12 agosto prossimo Nocerina e Grotta si ritroveranno in campo, stavolta però per un test-match amichevole pre-campionato.



Rodaggio importante per la formazione di Nello Di Costanzo, che questo pomeriggio disputeranno una sgambatura in famiglia, ancora rigorosamente a porte chiuse. Sul fronte opposto il Grotta, neopromosso in Eccellenza, vorrà da subito dimostrare di poter recitare un ruolo da protagonista nel massimo campionato regionale campano.



Tornando in casa rossonera, la società ha sottoscritto un accordo con la Polisportiva Nocera - club nato dalla fusione tra la scuola calcio Atletico Agro e l'Asd Atletico Nocera -, che gestirà nella nuova stagione agonistica il settore giovanile della Nocerina fino alla categoria Esordienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA