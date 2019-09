Nocerina, problema sulla destra: col Foggia il terzino sarà Ciampi

di Giuliano Pisciotta

Problema sulla corsia destra in casa Nocerina, in vista del turno interno di domani contro il Foggia. Con Stellato ancora in bacino di carenaggio, mister Di Costanzo dovrà rinunciare pure a Matrone, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata a Brindisi. La casacca numero 2 sarà indossata dall'esperto Ciampi (nella foto).



Nel 4-2-3-1 potrebbe trovare finalmente spazio dal 1' l'esperto Di Lollo, in ballottaggio con Carrotta per una maglia da titolare, accanto al classe 2001 Landri. Altri due ballottaggi in prima linea, con Conte e Carrafiello a giocarsi il posto di trequartista di destra, Lava e Sorgente per la maglia numero 9.



Intanto, nei prossimi giorni potrebbe tornare ad allenarsi coi molossi il centrocampista Vincenzo Ferraioli, classe '98, che in estate ha lavorato con l'AIC Equipe Campania e che è ancora vincolato con la Nocerina. In attesa di una possibile nuova sistemazione a dicembre, l'atleta di Nocera Inferiore potrebbe fornire un'alternativa in mediana a mister Di Costanzo.



Qui di seguito l'elenco dei convocati per la gara di domani:

PORTIERI: Bertollini, Leone

DIFENSORI: Campanella, Ciampi, De Siena, Festa, Mannone, Romano

CENTROCAMPISTI: Carrotta, Corcione, Di Lollo, Landri, Mincione, Poziello

ATTACCANTI: Carrafiello, Lava, Liurni, Messina, Pisani, Sorgente.

