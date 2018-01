Nocerina, prove di mediana a cinque Bartoccini titolare, Giacinti a trequarti

di Giuliano Pisciotta

Esperimenti infrasettimanali in vista del big match di domenica contro la Vibonese. Massimo Morgia ha modificato sensibilmente lo scacchiere tattico della Nocerina rispetto alle ultime uscite ufficiali, confermando quanto visto già nell'ultima amichevole del 2017, contro i “cugini” dell'Alfaterna.



Nel primo tempo della sgambatura in famiglia disputata oggi, il tecnico dei molossi ha riproposto un centrocampo a cinque, con un centrale ad alzarsi sulla trequarti in fase di costruzione di gioco. Il candidato principale al ruolo di trait-d'union tra mediana e attacco sembra essere Giacinti, motorino inesauribile che spesso e volentieri ha dimostrato di proporsi bene anche in fase di finalizzazione.



Le assenze di Mautone e Schettino, sulla via del recupero per la prossima settimana, lasciano ancora spazio tra i titolari all'acquisto dicembrino Lomasto, accanto a Manzo e Matino. Nella zona centrale del campo, alle spalle di Giacinti, spazio a Cecchi e all'altro volto nuovo Bartoccini (nella foto), con Vitolo e Accardo a presidiare le fasce. In prima linea, vista l'assenza momentanea di Cavallaro - tenuto oggi a riposo precauzionale insieme ad Alvino e Mennella - Morgia ha sistemato Dieme accanto a Russo.



Sulla sponda Vibonese, mister Orlandi dovrà fare a meno per squalifica del difensore Malberti, mentre resta ancora in bacino di carenaggio il centrocampista Ba.

