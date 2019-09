Nocerina punita per i troppi sprechi: il Foggia espugna il San Francesco

di Giuliano Pisciotta

Sconfitta casalinga per la Nocerina, che in pratica regala 3 punti al Foggia e rimedia la seconda sconfitta di fila in campionato. I dauni vanno in gol nel primo tempo su rigore e raddoppiano nella ripresa, in superiorità numerica, conquistando un successo che va ben oltre i meriti della formazione di Corda.



Il vantaggio arriva dopo circa mezz'ora di noia totale. Carrotta intercetta con un braccio un cross innocuo di Cittadino; le nuove norme non fanno distinguo sulla volontarietà o meno del tocco: dal dischetto Gentile fa 0-1. La Nocerina riesce a riorganizzarsi, ma tra l'ultima parte della prima frazione e la prima metà della ripresa spreca tre ghiotte opportunità con Sorgente. Il numero 10 di casa arriva per ben tre volte a tu per tu con Fumagalli, ma non trova mai lo spunto giusto per il gol.



Alla mezz'ora della ripresa la seconda svolta della partita. Carrotta, già ammonito in occasione del rigore, rimedia il secondo giallo e lascia la Nocerina in inferiorità numerica. Il Foggia ne approfitta in contropiede e colpisce con Tortori, in un'azione probabilmente viziata da un fallo dello stesso attaccante su Corcione.

