Nocerina, una punta e un esterno alla corte di mister Viscido

di Giuliano Pisciotta

«Si ritorna dove sono cresciuto. Avanti Nocerina». Così, sul suo profilo Facebook, il centravanti Felice Simonetti (nella foto) ha ufficializzato la firma col club rossonero. L'attaccante nolano classe 1994 vestirà di nuovo la maglia dei molossi, dopo l'esperienza nel settore giovanile che lo portò all'esordio in Serie C nella stagione 2013-2014. Centravanti classico, Simonetti è cresciuto in stazza e senso del gol nel corso delle successive parentesi della sua carriera: Serie D con le maglie di Manfredonia e Sarnese, poi la bellezza di 36 nelle ultime due annate in Eccellenza tra le file di Nola e Casoria. Un'ottima gavetta per poter ritornare da protagonista in Serie D.



Oltre a Simonetti, la Nocerina ha anche reso noto il tesseramento di Kevin Giorgio, esterno classe 1998 visto all'opera ieri, nell'amichevole del "San Michele" contro il Gragnano. Il nuovo atleta rossonero ha vestito nella scorsa stagione la maglia del Taranto, con 6 presenze in Serie D, dopo l'esperienza nel settore giovanile della Casertana.

