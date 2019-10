Nocerina, quattro gol in amichevole: Di Lollo ko, Landri pronto al rientro

di Giuliano Pisciotta

Un derby cromatico e tra corregionali, per cancellare immediatamente la vergognosa prestazione offerta al San Francesco contro il Bitonto. La Nocerina rifinirà domani la preparazione in vista della trasferta di Sorrento, gara in cui i molossi si ritroveranno di fronte i vari ex Maiuri, D'Alterio, Figliolia e Gargiulo.



Di Costanzo è chiamato all'impresa di restituire ai suoi calciatori fiducia in se stessi e nel gruppo, per evitare di ripetere quanto di negativo visto domenica scorsa. Problema a centrocampo, vista l'assenza dell'infortunato Di Lollo, uscito malconcio dalla sfida col Bitonto. Al suo posto potrebbe ritrovare una maglia da titolare l'under Landri, fermato in precedenza da un fastidio a una caviglia.



Ieri l'undici nocerino ha battuto in rimonta la Scafatese, ribaltando l'iniziale vantaggio dei canarini realizzato dall'ex Liccardi, grazie ai gol di Pisani, Poziello, Carrafiello e Sorgente. Prosegue infine la prevendita dei biglietti per il settore Ospiti dello stadio Italia di Sorrento: i biglietti, al costo di 11,50 euro, sono disponibili presso i punti Futuransa delle due Nocera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA