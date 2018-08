Nocerina: due reti alla Scafatese: Viscido prova una variante tattica

di Giuliano Pisciotta

Vittoria di misura della Nocerina nel test odierno con la Scafatese. Un gol di Simonetti in mischia e un calcio di rigore di Cioffi permettono ai rossoneri di battere per 2-1 i gialloblu allenati dall'ex Antonino Amarante: per i canarini, in gol Claudio Amendola su punizione.



Il tecnico Gerardo Viscido ha mandato in campo i suoi con una leggera variante tattica rispetto all'ormai consueto 3-5-2: nelle tre frazioni di gioco disputate questo pomeriggio a Nocera Superiore, l'allenatore rossonero ha avanzato una pedina tra mediana e attacco. Nella prima frazione Giorgio e Cioffi si sono avvicendati da trequartisti alle spalle della coppia Simonetti-Orlando, con Riccio a subentrare nel secondo dei tre tempi.



Buoni i movimenti evidenziati, nell'ultimo quarto di campo, con qualche difetto di mira per gli avanti rossoneri; tuttavia, il 3-4-1-2 potrebbe rappresentare la quadratura tattica dei molossi, da sperimentare ancora meglio domenica prossima, nel primo turno di Coppa Italia contro la Turris.

