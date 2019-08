Nocerina: ricorso contro la vertenza da 20mila euro di Cavallaro

di Giuliano Pisciotta

Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto l'istanza della Nocerina, relativo al rinvio della controversia con l'ex capitano Giovanni Cavallaro. Quest'ultimo aveva ottenuto sentenza favorevole dalla Commissione Accordi Economici, per la corresponsione di arretrati relativi alla stagione 2017-2018 pari a 20.558 euro.



Il club ha proposto reclamo al Tfn, proponendo istanza di rinvio di un mese della discussione. All'istanza si è associato lo stesso Giovanni Cavallaro: la discussione è stata dunque fissata al prossimo 4 settembre alle 15.30.



Intanto, venendo ai giorni nostri, il tecnico rossonero Nello Di Costanzo fa le prove di 4-2-3-1 nel test in famiglia disputato ieri. Assente il centravanti Tshibamba, è invece sceso in campo Ike Crine, attaccante dato per «tagliato» dalla società ma andato addirittura in gol nella partitina di ieri. Sono scesi in campo anche gli ultimi arrivati Guddo, Landri e Mincione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA