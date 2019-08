Nocerina, i rinforzi dopo la coppa: Lava e Feola verso il tesseramento

di Giuliano Pisciotta

La qualificazione al primo turno di Coppa Italia di Serie D porta in dote alla Nocerina l'imminente firma di due calciatori. Potrebbe innanzitutto profilarsi il ritorno del portiere Ivano Feola, classe 1991, reduce da un'annata da titolare in rossonero nella scorsa stagione.



L'esperto estremo difensore, che in carriera vanta 200 presenze tra i professionisti, era ieri sera al San Francesco ad assistere alla gara con il Nola e dopo il triplice fischio si è a lungo intrattenuto col presidente Paolo Maiorino e il tecnico Nello Di Costanzo.



E proprio il tecnico ha dato il placet al tesseramento di Alessio Lava, centravanti toscano classe 1990 che già da tempo si allena con i molossi. L'attaccante è reduce da un'esperienza triennale in Costa Rica, dopo aver segnato vagonate di gol tra i dilettanti toscani.



Il suo tesseramento dovrebbe chiudere le porte al ritorno in rossonero di Felice Simonetti: il 25enne centravanti di Nola, al momento svincolato dopo la positiva annata tra le file della Nocerina, avrebbe rifiutato una proposta dell'Arzachena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA