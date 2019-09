Nocerina, dal rischio alla rimonta: i molossi calano il tris nella ripresa

di Giuliano Pisciotta

Dal rischio imbarcata nel primo tempo alla spumeggiante rimonta della ripresa. La Nocerina esordisce con una vittoria contro il neopromosso Grumentum, al culmine di una gara letteralmente dai due volti per i rossoneri. Nella prima frazione gli ospiti fanno il bello e il cattivo tempo, soprattutto sulla corsia sinistra d'attacco.



Mincione, fuori ruolo, soffre tremendamente le continue sfuriate di Potenza, che confeziona assist per i compagni, ma soprattutto costruisce da solo numerose azioni da gol per i lucani. Al 20' l'esterno ospite colpisce il palo; pochi minuti dopo costringe Campanella al fallo da rigore, trasformando anche dagli 11 metri. E nel finale, minuto 42, lo stesso Potenza è un fulmine a convergere e a scagliare un diagonale che fa vibrare la traversa, con Losavio che spreca incredibilmente a porta vuota.



Nella ripresa la Nocerina cambia volto, complice anche un calo del Grumentum. All'8' c'è già il pari: Mincione sfrutta una rimessa rapida di Carrafiello, pesca al centro Sorgente che sfonda per vie centrali e batte Russo. Insistono i padroni di casa e dopo un legno colpito da Carrotta con evidente smanacciata del portiere Russo, trovano il sorpasso. Lo stesso Carrotta tira direttamente dalla bandierina, l'estremo ospite non è impeccabile nell'intervento e la palla finisce nel sacco.



Nel finale i padroni di casa calano il tris. Contropiede fulmineo, Poziello scatta a destra e pesca al centro Lava che controlla, supera il portiere e bagna nel migliore dei modi l’esordio con la maglia rossonera. Al triplice fischio, calciatori in festa a cantare insieme ai tifosi sotto la tribuna.

