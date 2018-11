Nocerina, saluto dei tifosi a Iovino Viscido: «A Portici un pari giusto»

di Giuliano Pisciotta

Uno striscione di ringraziamento per l'opera di salvataggio della Nocerina. I supporters della Curva Sud rossonera, nel corso della gara di Portici, hanno inteso salutare il dirigente Bruno Iovino, che da mercoledì lascerà ufficialmente la carica di legale rappresentante del club. «Hai cambiato il nostro destino», questo il testo del “parato” esposto dai tifosi molossi ieri pomeriggio.



Il dirigente irpino ha tenuto a ringraziare gli ultras, dicendosi «emozionato e commosso. Mi sono reso conto che avete capito e apprezzato il lavoro che ho svolto in questi mesi. Spero che, nel più breve tempo possibile, riusciate a togliervi tante soddisfazioni».



Intanto, il pari ottenuto in trasferta al “San Ciro” è stato accolto favorevolmente dall'allenatore rossonero Grardo Viscido. «Abbiamo obiettivamente sofferto, perché ci siamo dovuti adeguare e giocare in modo più accorto, visto che davanti il Portici aveva attaccanti veloci. Il pareggio comunque è giusto, perché non credo che i nostri avversari abbiano fatto grandi cose. Dobbiamo andare avanti con la stessa umiltà di sempre - ha concluso il tecnico della Nocerina -, perché stavolta non ho visto nei ragazzi l'occhio delle tigre che hanno avuto in altre circostanze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA