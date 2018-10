Nocerina, scontro diretto con l'Igea: prevendita per la gara di domenica

di Giuliano Pisciotta

Scontro diretto in chiave salvezza e turno interno da capitalizzare. La Nocerina riprenderà oggi gli allenamenti in vista della gara contro l'Igea Virtus. A dispetto dell'ampio gap di classifica tra le due compagini, i molossi considerano l'appuntamento appunto come scontro diretto tra pretendenti alla salvezza diretta.



I ragazzi di mister Viscido sono in serie positiva da quattro giornate, con tre vittorie e un pareggio a reti bianche, raccolto in casa contro la Palmese, che vanta la miglior difesa dell'intera Serie D. Insomma, anche quel mezzo passo falso, guardando i numeri, va visto come bicchiere mezzo pieno.



Domenica il club si aspetta di vedere qualche sportivo in più sugli spalti del "San Francesco". Lo merita una squadra che, a dispetto di tutti i timori relativi a questioni extra-calcistiche - soprattutto economiche - sta mostrando attaccamento alla maglia e impegno, contro avversari di ogni sorta.



Attesi dunque numeri migliori delle giornate precedenti per la prevendita. I costi non cambieranno: 20 euro per la Tribuna centrale (ridotto 16), 15 euro per la Tribuna laterale (ridotto 13), 7 euro per la Curva (ridotto 6). Biglietti acquistabili presso i due punti Futuransa in via Bruni Grimaldi a Nocera Inferiore e in via Nazionale a Nocera Superiore. Nel giorno della gara, i ticket saranno emessi dal bar Bristot - di fronte all'ospedale Umberto I - a partire dalle 13.



Per quanto concerne i tifosi ospiti, ci saranno 100 tagliandi a loro disposizione al costo di 12 euro, senza ulteriori diritti di prevendita. La vendita sarà effettuata entro e non oltre le ore 19 di sabato 27 ottobre, presso i punti vendita di “Tabacchi Viola” di via Roma 164 a Barcellona Pozzo di Gotto e presso “Il Botteghino”, in viale della Libertà 391 a Messina, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità.

