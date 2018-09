Nocerina senza Montuori e Pecora: a Ruggiero le chiavi della mediana

di Giuliano Pisciotta

Non cambierà assetto tattico la Nocerina che domani ospiterà il Città di Messina. Viscido disporrà il solito 3-5-2, nonostante le assenze forzate del difensore Montuori e del capitano Pecora. Quest'ultimo, alle prese con un problema fisico, cederà le chiavi del centrocampo a Ruggiero, affiancato da Cardone e Coulibaly nel ruolo di intermedi. Pronto l'esordio tra i pali di Feola, con Vatiero al rientro sulla fascia dopo aver scontato la squalifica.



In assenza di Pecora, fascia di capitano al difensore Caso, che in conferenza stampa ha parlato di «squadra pronta a reagire dopo aver perso una gara, quella con l'Acireale, che la Nocerina avrebbe potuto anche vincere. Sono convinto che avremo un gran sostegno da parte dei nostri tifosi».

