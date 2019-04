Nocerina, sgambetto alla capolista: Cardone firma il successo sul Bari

di Giuliano Pisciotta

Una piccola impresa per blindare il discorso salvezza. Una Nocerina tutta cuore e grinta batte di misura il Bari, offrendo una prova di grande carattere al cospetto della capolista. I molossi la sbloccano dopo 10 minuti con l'under Cardone, glaciale a centro area, tra un nugolo di avversari, nel trasformare in rete un assist di Ruggiero.



Pagelle nettamente al di sopra del 7 per i ragazzi di mister Chiancone, con menzione particolare per il centrale difensivo Caso, monumentale al cospetto di Pozzebon prima e Iadaresta poi, i due panzer a disposizione di Cornacchini che hanno trascorso una giornata realmente difficile nell'area di rigore rossonera.



Molossi impeccabili, che trovano in maniera inattesa il bottino pieno e avranno due ulteriori incontri casalinghi per blindare una salvezza che sembra oramai cosa fatta.

