Nocerina, si è dimesso Iovino: «Situazione economica disastrosa»

di Giuliano Pisciotta

Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi: Bruno Iovino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di legale rappresentante della Nocerina. La notizia era nell'aria, così come pure le motivazioni: «La situazione della società è disastrosa e per me risulta insostenibile, data la misera disponibilità economica».



Non avrebbe potuto essere più chiaro il dirigente irpino, che in una lettera aperta alle due Nocera ha anche affermato che, qualora avesse saputo dell'arrivo di solleciti di pagamento da parte di ex tesserati, non avrebbe accettato l'incarico di legale rappresentante del club rossonero.



Iovino ha reso noto di aver chiesto «alle autorità politiche locali di programmare una sinergia istituzionale tra tutte le forze politiche e imprenditoriali delle due Nocera. Ho incontrato i sindaci delle due città, ho inviato Pec a tutti i consiglieri comunali per richiedere un aiuto concreto alla causa. La società ha bisogno di contributi, che possono arrivare attraverso sponsorizzazioni. Nonostante gli sforzi, gli incontri e le proposte la risposta delle forze politiche, ma anche di quelle imprenditoriali, come su riportato, si è concretizzata in un silenzio tombale».



Iovino ha puntualizzato che, formalmente e burocraticamente, resterà iscritto ai registri della Figc come legale rappresentante della Nocerina per evitare che venga meno il numero minimo di componenti - tre - per garantire la "vita" di un'associazione sportiva dilettantistica.

