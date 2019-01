Nocerina, solo pari con l'Acireale: Salto riacciuffa i siciliani nel finale

di Giuliano Pisciotta

Quarto pareggio di fila, a cavallo tra fine girone d'andata e inizio girone di ritorno, per la Nocerina di mister Viscido. I rossoneri impattano con l'Acireale alla prima casalinga del 2019, al termine di una gara che si ravviva solo nel finale. Le reti arrivano nella ripresa, in maniera anche abbastanza casuale.



Gli acesi passano in vantaggio con l'esperto Madonia - con trascorsi in Serie B al Trapani - bravo a capitalizzare un errato disimpegno difensivo di Caso. Quest'ultimo si riscatta parzialmente, trovando un assist involontario con un'acrobatica rovesciata in area ospite, sulla quale Salto indirizza la sfera alle spalle di Biondi.



Pari tutto sommato giusto: i siciliani recriminano per un gol annullato per fuorigioco e per l'incrocio dei pali colpito da Manfrellotti; sul fronte opposto, i molossi non capitalizzano il forcing finale, sprecando ghiotte occasioni con Simonetti, Capaccio e lo stesso Salto.



Il punto è comunque utile alla Nocerina, che allunga a +4 sulla zona play-out, sfruttando i concomitanti passi falsi di Sancataldese, Locri e Città di Messina.

