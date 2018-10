Nocerina sprecona con la Palmese: molossi bloccati in casa sullo 0-0

di Giuliano Pisciotta

Costruisce, spreca e raccoglie meno di quanto meriterebbe. La Nocerina non va oltre lo 0-0 casalingo contro una Palmese sparagnina, giunta al San Francesco col chiaro intento di portare via almeno un punto. E così è stato per i neroverdi di Ivan Franceschini: l'ex difensore della Salernitana - allontanato per proteste dall'arbitro alla mezz'ora della ripresa - tiene la sua squadra raccolta in meno di 30 metri, riuscendo nei propositi della vigilia.



La Nocerina ci ha provato, ma ha spesso fallito la mira nelle tantissime occasioni in cui si è aperta spazi nella muraglia neroverde a guardia di Barbieri. Il palo, al tramonto della prima frazione, ha impedito a Giorgio di trovare la via della rete. Nella ripresa mister Viscido ha evidenziato un po' il "braccino corto", optando per sostituzioni ruolo per ruolo e non tentando di alzare ulteriormente il baricentro dei suoi, al cospetto di una Palmese schiacciata nella sua trequarti.



Di positivo c'è che i molossi mantengono inviolata la propria porta per la terza partita consecutiva, dettaglio non di poco conto per una squadra costruita in nettissimo ritardo rispetto alle altre, che punta esclusivamente a una tranquilla salvezza.

